 

Захарова назвала администрацию Обамы «внешнеполитическими неудачниками»

 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на введение новых санкций против России со стороны Белого дома назвала администрацию президента США Барака Обамы «внешнеполитическими неудачниками». Об этом она написала в фейсбуке, передает РИА Новости.

«Мы говорили об этом несколько лет подряд: люди, обитавшие 8 лет в Белом доме, — это не Администрация, это группа внешнеполитических неудачников, озлобленных и недалеких. Сегодня Обама признался в этом официально», — сообщила Захарова.

По ее словам, Обама не смог вписать в историю президентства никаких достижений на международной арене и под конец президентского срока поставил «вместо элегантной точки жирную кляксу».

Кроме того, Захарова высказали слова солидарности в адрес госсекретаря США Джона Керри. Она отметила, что при действующей администрации Обамы только он пытался быть профессионалом и сохранять человеческое достоинство.

Также, по мнению представителя российского МИДа, американский народ был унижен его же президентом.

«На этот раз пощечину Вашингтону нанес его же хозяин, максимально увеличив количество неотложных дел для приходящей команды», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что официальные заявления российского МИДа и информация о контрмерах появятся в пятницу, 30 декабря.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что санкциям США против России будет дан адекватный ответ.

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Захарова назвала администрацию Обамы «внешнеполитическими неудачниками»
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