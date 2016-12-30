В автомобиле пропавшего посла Греции найден обгоревший труп

Полиция Рио-де-Жанейро обнаружила обгоревшую машину, которую ранее взял напрокат пропавший посол Греции Кириакос Амиридис, передает BBC.

Внутри, как сообщается, найден обгоревший труп.

59-летний греческий посол исчез три дня назад во время поездки из столицы страны города Бразилиа в Рио-де-Жанейро. Он намеревался принять участие в праздновании Нового года на пляже Копакабана.

В последний раз его видели в минувший понедельник в пригороде Рио, где сейчас найдена машина. С тех пор его никто не видел.

Полицейские ждут результатов экспертизы, чтобы установить, чье тело найдено в машине.

Следователи заявили, что похищение дипломата маловероятно, так как до сих пор никто за него не требовал выкуп.