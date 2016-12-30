 

В Дагестане убиты двое боевиков

 

Российские силовики установили личности двух уничтоженных в дагестанском Хасавюрте боевиков, сообщает Интерфакс.

"По предварительным данным, двое боевиков - Эльдар Акамов и Ислам Малачев, передвигаясь на автомобиле "ВАЗ-2107" белого цвета, обстреляли "УАЗ" сотрудников ППСП. Ответным огнем преступники были уничтожены", - сказал источник агентства.

Также, по его словам, предварительно установлено, что это боевики - члены "разогнанной с эндирейской лесобазы" хасавюртовской бандгруппы, члены которой совершили нападение на полицейских в Махачкале, в результате которого двое полицейских погибли и один госпитализирован".

Кроме того, Акамов, 1991 года рождения, известный среди боевиков как Абдулвахаб, ранее входил в "кизилюртовскую" бандгруппу, а второй боевик - 1992 года рождения, отметил собеседник.

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