 

Российские дипломаты не могут вернуться из США

 

Российские дипломатические работники, которых власти США высылают из страны, сталкиваются с трудностями при покупке билетов в Россию. Об этом Интерфаксу сообщил информированный источник.

«Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют», — сказал собеседник агентства.

Дипломаты, по его словам, будут вынуждены в ближайшее время добираться из Вашингтона до Нью-Йорка, где шансов найти свободное место на рейс в Москву больше.

Источник предположил, что дипломаты, скорее всего, проведут новогоднюю ночь в самолете. «Это стало большой неожиданностью, люди готовились отмечать Новый год», — отметил он.

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