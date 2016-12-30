Турецкие военные уничтожили 26 боевиков ИГИЛ

Генштаб ВС Турции сообщил в пятницу о ликвидации за минувшие сутки 26 боевиков террористической группировки "Исламское государство" в результате авиаударов турецкой боевой авиации в районе сирийского города Эль-Баб.

"Нашими ВВС в районе Эль-Баба ликвидированы 26 боевиков ИГ. Уничтожено 17 объектов террористов, в том числе 13 оборонительных позиций, три заминированных автомобиля и одно военное транспортное средство", — говорится в полученном РИА Новости заявлении Генштаба Турции.

По информации турецкого военного ведомства, ВС Турции нанесли также удары из артиллерии и танков по 222 объектам ИГ.