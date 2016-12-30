 

Российский омбудсмен о приезде армян в Баку

 

Любые форматы диалога между Азербайджаном и Арменией можно только приветствовать, заявила омбудсмен России Татьяна Москалькова изданию "Вестник Кавказа", комментируя создание гражданской инициативы "Платформа для мира между Арменией и Азербайджаном".

"Я очень высоко ценю любые форматы, создаваемые для того, чтобы продолжался диалог. Нельзя уходить в противостояние, ведь противостояние — это ненависть и война. Говорить нужно обязательно", — подчеркнула она, напомнив о сходной инициативе на парламентском уровне с российской стороны.

"Будучи депутатами Государственной Думы, мы организовывали такую площадку для Азербайджана и Армении. Все начиналось очень холодно, обе стороны не здоровались друг с другом, но в конце встречи вспомнили, как армяне ухаживали за могилами азербайджанцев в районе Карабаха, и, наоборот, вспомнили, как учились вместе в школе, вспомнили о совместных семьях, совместных детях — это же нельзя разорвать искусственно. Поэтому обязательно нужно продолжать диалог", — согласилась Татьяна Москалькова.

Отметим, что ранее армянские и азербайджанские правозащитники создали «Платформу для мира между Арменией и Азербайджаном». Правозащитники Азербайджана и Армении обратились к президентам и народам двух стран. В их призыве говорится о необходимости ускорения переговоров по мирному урегулированию карабахского конфликта, устранения факта оккупации и возвращения беженцев на родные земли.

Инициаторами создания «Платформы для мира между Арменией и Азербайджаном» с армянской стороны стали Ваге Аветян, Ваан Мартиросян, Сюзан Джагинян, с азербайджанской — Ровшан Рзаев, Камиль Салимов и Шалаля Гасанова.

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