Минобороны Азербайджана о погибшем в боях с Арменией солдате

В настоящее время продолжаются совместные работы по организации передачи тела погибшего военнослужащего азербайджанской стороне. Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

"Несмотря на то, что сначала армянская сторона отрицала, что тело военнослужащего находится у них, вскоре после проведения Министерством обороны соответствующих мер и наличия неопровержимых доказательств противник вынужден был распространить посредством соцсетей фотографии нашего военнослужащего.

Для возвращения тела солдата Чингиза Салман оглу Гурбанова, погибшего при пресечении диверсии, Министерство обороны официально обратилось в Азербайджанское представительство Международного комитета Красного Креста, Минскую группу ОБСЕ, в том числе к личному представителю действующего председателя ОБСЕ Анджею Каспршику.

К сожалению, армянская сторона, в очередной раз введя в заблуждение представителей международных организаций, вновь пытается использовать данное событие для осуществления своих грязных целей, демонстрируя при этом свою бесчеловечность по отношению к азербайджанскому народу.

В настоящее время совместно с соответствующими структурами продолжаются работы по организации передачи тела погибшего военнослужащего азербайджанской стороне".