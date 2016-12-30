 

Бывшего китайского замминистра исключили из партии за взятки

 

Бывший заместитель министра государственной безопасности КНР Ма Цзянь исключен из Коммунистической партии Китая (КПК) по подозрению во взяточничестве, сообщила Центральная комиссия по проверке дисциплины КПК, передает РИА Новости.

Согласно сообщению на сайте комиссии, в ходе внутрипартийного расследования было установлено, что Ма Цзянь серьезно нарушил дисциплину и устав партии, пользовался служебным положением для получения личной выгоды, получал взятки в большом количестве. Его дело было передано в судебные органы.

Расследование в отношении Ма Цзяня было начато в середине января 2015 года.

Как сообщала газета South China Morning Post, один из родственников Ма Цзяня, предположительно, может быть причастен к торговле документами компании Founder Securities, содержащими конфиденциальную информацию.

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом к власти в 2012 году председателя КНР Си Цзиньпина. С тех пор тысячи чиновников были наказаны за нарушение партийной дисциплины и коррупцию.

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