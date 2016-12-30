Ливия освободила украинцев, а азербайджанцы все еще в плену

Двое украинских моряков - членов экипажа судна Captain Khayyam, арестованного в марте в Ливии по подозрению в контрабанде нефтепродуктов, сегодня вернулись в Украину. Об этом сообщает Укринформ.

Напомним, в середине февраля береговая охрана Ливии задержала в территориальных водах судно Captain Khayyam, которое шло под флагом Сьерра-Леоне. Среди членов экипажа было пять граждан Украины, а также граждане Азербайджана.

Члены экипажа судна были арестованы по подозрению в контрабанде нефтепродуктов и находились под стражей в одном из ливийских пенитенциарных учреждений, находящихся под контролем официальной власти в Триполи.

О судьбе граждан Азербайджана на данный момент ничего не известно. По крайней мере, информация об их освобождении отсутствует в открытых источниках.