 

Обвиняемых в деле о пожаре в Хатаи освободили

 

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу Фарида Садыгова, Заура Ашрафова и Нусрета Мухтарова, которые проходили обвиняемыми в деле о пожаре в многоэтажном жилом доме на территории Хатаинского района.

Как сообщает Report, на судебном заседании под председательством Эльдара Исмаилова выступили Фарид Садыгов и Заур Ашрафов.

Они попросили вынесения оправдательного приговора в своем отношении. 

Затем был зачитан приговор. Согласно приговору в отношении Фарида Садыгова и Заура Ашрафова применена статья 70 (условно) и назначено условное наказание. Они были освобождены в зале суда.

Также был вынесен приговор о прекращении уголовного дела в отношении Нусрета Мухтарова.

Отметим, что пожар произошел 10 апреля прошлого года в облицованном полиуретаном компанией TNH девятиэтажном здании, расположенном по адресу: город Баку, Хатаинский район, Зыхское шоссе, 16.

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