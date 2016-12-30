 

Дежавю: партия Тер-Петросяна для Саргсяна комментарий депутата

Автор: Отдел политики 

Серж Саргсян попал в ту же ситуацию, в какой в середине 1990-х оказался тогдашний армянский президент Левон Тер-Петросян: политическое и экономическое положение страны требует прекращения оккупации чужих территорий и принятия соглашения об урегулировании карабахского конфликта на основе общепринятых международных норм, сказал haqqin.az депутат Милли Меджлиса Захид Орудж.

Комментируя выступление Саргсяна на приеме в армянском МИД, Орудж обратил внимание на то, что президент Армении, говоря о статусе Карабаха, почему-то ничего не сказал о таком «мадридском принципе», как территориальная целостность Азербайджана, с которым Армения в свое время согласилась.     

По словам депутата, на фоне стремительного падения авторитета армянского президента он вынужден парировать справедливые выпады экс-президента Левона Тер-Петросяна об упущенных Арменией шансах достичь мира в карабахском конфликте. Сейчас Саргсян вынужден пойти по тому же пути урегулирования карабахского конфликта, который когда-то предлагал Тер-Петросян. Даже если абстрагироваться и представить, что Азербайджан согласится на проведение референдума на части своей территории, то, во-первых, референдум может состояться только при участии азербайджанской общины Нагорного Карабаха, а во-вторых, соотношение численности населения этого региона давно не в пользу армян.

Кроме того, апрельская война коренным образом изменила преимущественную военно-политическую ситуацию армянской стороны в Нагорном Карабахе, которая сохранялась с середины 1990-х годов. Потери армянских войск в последние дни показывают, что перестрелки на линии соприкосновения фактически не прекращаются. И армянская общественность понимает, что новая война будет иметь для Армении очень тяжелые последствия: человеческие потери, неконтролируемая миграция, окончательный крах армянской экономики.

Сегодня условия будущего мира формирует азербайджанская сторона, которая смогла свести до минимума все контраргументы противостоящей стороны, отметил депутат.

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