Похоже, правящая партия Грузии со своим главным архитектором Бидзиной Иванишвили, разобравшись окончательно с властными структурами, решила навести порядок и в «голубом эфире». Хотя внешне выглядит вполне благопристойно, в полном согласии с правилами рыночной экономики. Ну что, скажете, неожиданного или тайного в том, что крупнейший медиахолдинг страны «Имеди» («Надежда»), принадлежащий семье покойного миллиардера Бадри Патаркацишвили, вдруг озаботился покупкой телеканала «Маэстро»?

Как говорится в только что опубликованном заявлении «Имеди», переговоры о покупке контрольного пакета акций этой телекомпании успешно завершены. Таким образом, с января 2017 года телекомпания «Маэстро» «станет составной частью обновленного медиахолдинга». Сумма сделки, как водится, не озвучена. Следовательно, в скором времени последует утечка для любопытствующих.

«После завершения юридических и финансовых процедур медиахолдинг «Имеди» предложит телезрителям обновленные, оснащенные в соответствии с современными технологиями телеканалы, — цитируют заявление «Имеди» грузинские СМИ, выделяя обещание медиахолдинга приступить к выпуску телепрограмм, «которые будут отвечать требованиям широкого спектра зрителей».

Ну а финансировать медиахолдинг будет Инна Гудавадзе. Она известна как меценат, ну и вдова Бадри Патаркацишвили. Поскольку некоторые эксперты данную сделку расценивают как вполне реальную угрозу свободе медиапространства, руководство нового-старого медиахолдинга поспешило успокоить общественность некоторыми подробностями о ее причине. А она, как оказалось, до обидного банальна – нехватка финансовых средств.

«Госпожа Инна Гудавадзе сделает все, чтобы финансирование журналистского коллектива никогда не запаздывало», — уверил представитель руководства, предприниматель Георгий Гачечиладзе.

Он также выразил уверенность, что редакционная политика перепроданного телеканала «Маэстро» не изменится.

«Я передал свои полномочия госпоже Инне и очень ей доверяю. Все делается для того, чтобы в Грузии медиапространство было свободным и были хорошие передачи, которые любит народ», — пояснил Гачечиладзе.

Однако и журналисты, и общественность обеспокоены тем, что сделку свою господин Гачечиладзе провернул без согласия как минимум троих других совладельцев компании.

«Я не знаю их мнения, потому что они в меньшинстве (речь идет о долях совладельцев). — Когда я был в меньшинстве, моим мнением никто не интересовался. Сейчас я в большинстве и не интересуюсь их мнением», — просто объяснил он ситуацию.

Соучредитель «Маэстро» Мамука Глонти (теперь уже бывший) считает, что в вышеуказанной сделке замешаны власти Грузии, пытающиеся прибрать к рукам все медиапространство страны. Увы, его опасения нашли косвенное подтверждение сообщением прессы о том, что переговоры «Имеди» о покупке нового телеканала — GDS — завершаются. Ну и что, скажет читатель, причем здесь власть имущие? Дело в том, что в Грузии всем известно — владельцем GDS является Бера Иванишвили, читатель уже, наверное, догадался, сын Бидзины Иванишвили…