 

Иванишвили берет под контроль все медиапространство Грузии haqqin.az из Грузии

Автор: Фридон Дочия, спецкор, Тбилиси 

Похоже, правящая партия Грузии со своим главным архитектором Бидзиной Иванишвили, разобравшись окончательно с властными структурами, решила навести порядок и в «голубом эфире». Хотя внешне выглядит вполне благопристойно, в полном согласии с правилами рыночной экономики. Ну что, скажете, неожиданного или тайного в том, что крупнейший медиахолдинг страны «Имеди» («Надежда»), принадлежащий семье покойного миллиардера Бадри Патаркацишвили, вдруг озаботился покупкой телеканала «Маэстро»?

Бадри Патаркацишвили

Как говорится в только что опубликованном заявлении «Имеди», переговоры о покупке контрольного пакета акций этой телекомпании успешно завершены. Таким образом, с января 2017 года телекомпания «Маэстро» «станет составной частью обновленного медиахолдинга». Сумма сделки, как водится, не озвучена. Следовательно, в скором времени последует утечка для любопытствующих.

«После завершения юридических и финансовых процедур медиахолдинг «Имеди» предложит телезрителям обновленные, оснащенные в соответствии с современными технологиями телеканалы,  цитируют заявление «Имеди» грузинские СМИ, выделяя обещание медиахолдинга приступить к выпуску телепрограмм, «которые будут отвечать требованиям широкого спектра зрителей».

Ну а финансировать медиахолдинг будет Инна Гудавадзе. Она известна как меценат, ну и вдова Бадри Патаркацишвили. Поскольку некоторые эксперты данную сделку расценивают как вполне реальную угрозу свободе медиапространства, руководство нового-старого медиахолдинга поспешило успокоить общественность некоторыми подробностями о ее причине. А она, как оказалось, до обидного банальна – нехватка финансовых средств.

«Госпожа Инна Гудавадзе сделает все, чтобы финансирование журналистского коллектива никогда не запаздывало»,  уверил представитель руководства, предприниматель Георгий Гачечиладзе.

Он также выразил уверенность, что редакционная политика перепроданного телеканала «Маэстро» не изменится.

«Я передал свои полномочия госпоже Инне и очень ей доверяю. Все делается для того, чтобы в Грузии медиапространство было свободным и были хорошие передачи, которые любит народ»,  пояснил Гачечиладзе.

Однако и журналисты, и общественность обеспокоены тем, что сделку свою господин Гачечиладзе провернул без согласия как минимум троих других совладельцев компании.

«Я не знаю их мнения, потому что они в меньшинстве (речь идет о долях совладельцев).  Когда я был в меньшинстве, моим мнением никто не интересовался. Сейчас я в большинстве и не интересуюсь их мнением»,  просто объяснил он ситуацию.

Соучредитель «Маэстро» Мамука Глонти (теперь уже бывший) считает, что в вышеуказанной сделке замешаны власти Грузии, пытающиеся прибрать к рукам все медиапространство страны. Увы, его опасения нашли косвенное подтверждение сообщением прессы о том, что переговоры «Имеди» о покупке нового телеканала  GDS — завершаются. Ну и что, скажет читатель, причем здесь власть имущие? Дело в том, что в Грузии всем известно  владельцем GDS является Бера Иванишвили, читатель уже, наверное, догадался, сын Бидзины Иванишвили…

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