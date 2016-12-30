Советник Путина о новых санкциях

Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил, что новые антироссийские санкции США не окажут эффекта на сотрудничество стран в области кибербезопасности, передает RNS.

По его словам, оно и так находится на низком уровне.

«Учитывая и без того невысокий уровень сотрудничества между США и Россией в области кибербезопасности, новые санкции ничего ухудшить в этом секторе не могут», — сказал Клименко.

Ранее посольство России в США заявило, что новые санкции против России, принятые Белым домом, направлены напрямую на подрыв российско-американских отношений.