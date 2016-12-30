Отношения между Украиной и Израилем переживают один из самых, пожалуй, напряженных периодов. Случилось это потому, что Украина вопреки ожиданиям на заседании Совета Безопасности ООН проголосовала за резолюцию, осуждающую Израиль за возведение поселений на Западном берегу реки Иордан.

И власти и население Израиля возмутились такому решению украинцев, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху отменил визит украинского премьер-министра Владимира Гройсмана чуть не накануне назначенной даты.

Стоит отметить, что Гройсман стал первым государственным деятелем столь высокого ранга еврейского происхождения. Часть его семьи даже проживает в Ашдоде. До избрания на пост премьер-министра Гройсман был мэром Винницы, где всегда отличался активным участием в жизни еврейской общины и укреплением связей города за границей, особенно в Израиле.

По имеющимся у нас данным, его визит в Израиль готовился очень долго, планировалось подписание целого ряда важнейших украино-израильских соглашений. И вот все это отложено в долгий ящик. Украина потеряла, как минимум на время, очень важного и влиятельного союзника, что обязательно скажется на будущих решениях ООН и других влиятельных международных организаций.

Нетаньяху вообще запретил израильским министрам посещать страны, поддержавшие в Совбезе антиизраильскую резолюцию в Совбезе и проводить с их представителями какие-либо встречи, о чем сообщает израильское издание Ynet. Украина, само собой, в этом списке занимает первое место.

Проблема в том, что Украина, по некоторым сведениям, нарушила предварительные устные договоренности с Израилем: обещав воздержаться при голосовании по антиизраильской резолюции, она проголосовала в ее поддержку. И никаких логических объяснений этому поступку нет.

Зато есть официальная позиция МИД Украины. «Украина, как и остальные постоянные и непостоянные члены Совета Безопасности ООН, а также Генеральный секретарь ООН, неоднократно осуждала поселенческую деятельность Израиля, поскольку она противоречит международному праву. Мы также осуждаем насилие и подстрекательство к нему с палестинской стороны», – заявило внешнеполитическое ведомство Украины.

Текст резолюции одобрили и власти страны, назвав его сбалансированным и порекомендовав урегулировать конфликт между Израилем и Палестиной исключительно. Более того, украинская администрация выразила надежду, что итоги голосования не повлияют на украино-израильские отношения. Надеяться там, конечно, могут на все что угодно, но реальность совсем иная: Тель-Авив демонстративно отворачивается от Киева.

А что еще делать израильтянам, если постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко записал в Twitter: «Израильские поселения на оккупированных территориях противоречат международному праву, как и оккупация Крыма Россией».

Понятно, что такая позиция не будет способствовать сближению Израиля и Украины, в чем убеждены многие украинские эксперты и политики. Экс-советник главы СБУ Маркиян Лубкивский уже заявил в Facebook, что голосование Украины за резолюцию Совбеза по Израилю ухудшило двусторонние отношения.

«Своими безответственными и непродуманными действиями в виде голосования за резолюцию Совета Безопасности ООН о прекращении строительства еврейских поселений на палестинских территориях Украина может потерять поддержку или хотя бы понимание Израиля как ключевого игрока на мировой арене, который, кстати, буквально вчера поддержал проукраинскую резолюцию ООН по Крыму!» – подчеркнул Лубкивский.

Так почему же все-таки Украина проголосовала за принятие антиизраильской резолюции, хотя могла бы просто воздержаться, не портя отношений с официальным Тель-Авивом? Свою версию на сей счет уже озвучил портал Еврейских бизнес-новостей из США (http://jewishbusinessnews.com/).

Там говорится, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман пытался повлиять на своих дипломатов в ООН, но уходящий вице-президент Байден позвонил лично президенту Украины Петру Порошенко, и тот дал команду проголосовать так, как требуют в США.

Раздор же между США и Израилем посеял отбывающий ныне последние деньки на своем посту президент Барак Обама. И сегодня премьер-министр Израиля Нетаньяху публично заявляет, что предательская резолюция в Совбезе была инициирована администрацией президента США Барака Обамы, который стоял за кулисами этого действа.

Показателен еще один эпизод, свидетельствующий о том, сколь велико влияние США на принятие самых важных для Украины решений. Перед национализацией крупнейшего частного украинского банка «Приватбанк» у бизнесмена и бывшего совладельца банка Игоря Коломойского состоялся разговор с послом США Мари Йованович. Об этом LB.ua стало известно из собственных источников. Разговор этот, как отмечают источники, был весьма непростым и стал точкой невозвращения в истории с переходом «Приватбанка» из частной собственности в государственную.

Таковы украинские реалии. Это, конечно же, совсем не то, ради чего люди выходили на Майдан и осуществляли «революцию достоинства».