В Азербайджан пытались ввезти контрабандный алкоголь из Армении

Оперативная информация о наличии во въезжающем из России автомобиле, принадлежащем гражданину Азербайджана Мубаризу Ахмедову, незадекларированных спиртных напитков и холодного оружия поступила в отдел по борьбе с таможенными правонарушениями Бакинского главного таможенного управления (БГТУ).

По сообщению пресс-службы Государственного таможенного комитета, сотрудники БГТУ на основе данной информации провели осмотр автомобиля М.Ахмедова, являющегося жителем поселка Шаган Хазарского района Баку.

В результате осмотра были обнаружены незадекларированные 4 042 единицы денежных монет бывшего СССР и 2 340 единиц монет России, три использованных ковра, десять ножей различных размеров, 68 бутылок алкоголя без азербайджанских акцизных марок, 9 из которых производства Армении.