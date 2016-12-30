В США задержали представителя семьи Кеннеди

Внучатый племянник президента США Джона Кеннеди и внук бывшего сенатора США Роберта Кеннеди 22-летний Джон Коннор Кеннеди арестован полицией за драку около одного из баров города Аспен, штат Колорадо. Об этом сообщает Fox News.

Молодой человек обвиняется в хулиганстве и оказании сопротивления сотруднику полиции.

Патрульные сообщили, что Кеннеди сцепился с противником и нанес ему несколько ударов по голове. При попытке разнять дерущихся представитель известной семьи схватил стража порядка и повалил его.