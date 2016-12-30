 

Прогноз погоды на праздничные дни

 

31 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-6 градусов, днем 6-9 тепла, в Баку ночью 4-6, днем 7-9 тепла.

Атмосферное давление понизится с 768 мм рт.ст. до 764 мм рт.ст., относительная влажность ночью составит 75-85%, днем – 60-65%.

1 января 2017 года ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако ночью и утром ожидается туман и изморось.

Северо-западный ветер сменится на юго-западный. Температура воздуха ночью составит 2-4 градуса, днем 6-8 тепла.

2 января ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами слабый туман, подует южный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-3, днем 5-8 тепла.

31 декабря в северных и восточных районах ожидаются дожди, в горных районах – снег. Местами будет туман. Подует временами порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем 6-11 тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 2-7 тепла.

1 января 2017 года ночью и утром в некоторых районах ожидаются дожди, в горных районах – снег, днем в основном без осадков. Будет туман, подует западный ветер. Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 тепла, днем 5-10 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 0-5 тепла.

2 января осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман, подует западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-4 градуса тепла, днем 6-11 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем 2-7 тепла.

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