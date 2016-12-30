 

Почему труп азербайджанского солдата оказался в Армении? Наши подробности

Автор: Отдел политики 

Развернутая армянской пропагандой кампания по обвинению Азербайджана в попытке диверсии на территории Армении, с тем чтобы вызвать реакцию Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и подставить Азербайджан, потерпела крах. Для пущего убеждения общественности в том, что азербайджанские военные пересекли границу Армении, армяне распространили в соцсетях фотографию погибшего азербайджанского солдата, заявляя при этом, что всего были убиты семь военнослужащих. Эта фотография вкупе с некоторыми другими фактами развенчала армянскую пропаганду.

Но обо всем по порядку. После обнародования фотографии сразу возник вопрос: где же снимки еще шестерых погибших? Ведь Минобороны Армении заявило, что в результате боя погибли семь азербайджанских военнослужащих. Между тем оборонное ведомство Азербайджана сразу заявило о том, что один солдат  Чингиз Салман оглу Гурбанов  пропал без вести в ходе отражения армянской диверсии.

Как рассказали haqqin.az военные источники, Чингиз Гурбанов в ходе боестолкновения оказался в окружении армянских диверсантов. Несмотря на то, что во время боя армянская сторона понесла серьезные потери, им удалось переправить азербайджанского военнослужащего на территорию Армении, где и были сделаны посмертные снимки солдата Вооруженных сил Азербайджана.

А теперь о снимках, которые разошлись в соцсетях. Очевидно, что убитый армянскими диверсантами Чингиз Гурбанов не был спецназовцем, о чем свидетельствует его униформа. А ведь если азербайджанская сторона действительно планировала некую спецоперацию на территории сопредельного государства, то в ней были бы задействованы спецназовцы с соответствующей экипировкой.

По словам информированного источника, ВС Армении периодически пытаются проводить диверсионные вылазки, целью которых зачастую является пленение азербайджанских военнослужащих. На этот раз Армения цинично попыталась использовать пленение Чингиза Гурбанова для того, чтобы обвинить Азербайджан в нарушении госграницы и проверить реакцию ОДКБ.

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