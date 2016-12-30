 

В Милли Меджлисе удивились отдельному изучению истории Карабаха

Автор: Отдел информации 

Депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов поднял в пятницу в парламенте вопрос о преподавании в русскоязычных школах Азербайджана по отдельности истории Азербайджана и Карабаха.

«Сегодня в восьмых классах русского сектора средних школ преподавание истории Азербайджана и Карабаха ведется по различным учебникам. Разве Карабах не входит в историю Азербайджана?»  заявил парламентарий.

С.Новрузов отметил необходимость внесения ясности в данный вопрос.

«Получается, что истории Эривани и Нахчывана отличаются? Такая форма преподавания нашей истории вызывает серьезную озабоченность, тем более на русском языке. Этим могут воспользоваться и использовать против нас»,  подчеркнул парламентарий.

Спикер Милли Меджлиса Октай Асадов, в свою очередь, заявил, что в этот вопрос будет внесена ясность.

«Надо расследовать, кто написал эти учебники»,  сказал председатель.

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