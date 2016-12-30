 

В Грузии тестируют участок железной дороги БТК

 

Работы на грузинском участке железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) близки к завершению, сообщила Trend в пятницу глава отдела по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Севиндж Гадирова.

По ее словам, уже начаты некоторые испытания на участке БТК в Грузии.

"На грузинском участке БТК до границы с Турцией были пущены дизельные локомотивы. Также был успешно протестирован пункт замены колесных пар грузового вагона на станции Ахалкалаки, проведены испытания по загрузке и разгрузке вагонов с крупнотоннажными контейнерами 40-тонным краном", - сказала Гадирова.

Ожидается, что БТК будет введен в эксплуатацию в середине 2017 года с первоначальной пропускной способностью в 6,5 миллиона тонн грузов и один миллион пассажиров. Пиковая пропускная способность коридора составит 17 миллионов тонн грузов в год.

104 просмотров


Старости
Армянские аналитики во всем винят Россию
Армянские аналитики во всем винят Россию армянское радио
Наша погода
Сегодня 9° / 4°
31 Дек 7° / 3°
1 Янв 8° / 1°
2 Янв 8° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.7707 AZN
1 EUR   =   1.8644 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN


Новостная лента

В Грузии тестируют участок железной дороги БТК
В Милли Меджлисе удивились отдельному изучению истории Карабаха
Почему труп азербайджанского солдата оказался в Армении? Наши подробности
Прогноз погоды на праздничные дни
В США задержали представителя семьи Кеннеди
В Азербайджан пытались ввезти контрабандный алкоголь из Армении
Отозваны лицензии трех страховых компаний
Посол Гудси Османов на встрече с президентом Молдовы
Пожар в вагонном депо: есть погибший
По одному звонку Байдена… Украина порвала с Израилем haqqin.az из Киева
Советник Путина о новых санкциях
Иванишвили берет под контроль все медиапространство Грузии haqqin.az из Грузии
К Земле приблизятся две кометы
Дежавю: партия Тер-Петросяна для Саргсяна комментарий депутата
Обвиняемых в деле о пожаре в Хатаи освободили
Армянские аналитики во всем винят Россию армянское радио
Ливия освободила украинцев, а азербайджанцы все еще в плену
Бывшего китайского замминистра исключили из партии за взятки
Минобороны Азербайджана о погибшем в боях с Арменией солдате
Российский омбудсмен о приезде армян в Баку
В Иране заблокировали популярную мобильную игру
Война бросает Анкару в объятия Москвы haqqin.az из Дамаска
Турецкие военные уничтожили 26 боевиков ИГИЛ
Российские дипломаты не могут вернуться из США
В Дагестане убиты двое боевиков