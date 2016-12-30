В Грузии тестируют участок железной дороги БТК

Работы на грузинском участке железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) близки к завершению, сообщила Trend в пятницу глава отдела по связям с общественностью ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Севиндж Гадирова.

По ее словам, уже начаты некоторые испытания на участке БТК в Грузии.

"На грузинском участке БТК до границы с Турцией были пущены дизельные локомотивы. Также был успешно протестирован пункт замены колесных пар грузового вагона на станции Ахалкалаки, проведены испытания по загрузке и разгрузке вагонов с крупнотоннажными контейнерами 40-тонным краном", - сказала Гадирова.

Ожидается, что БТК будет введен в эксплуатацию в середине 2017 года с первоначальной пропускной способностью в 6,5 миллиона тонн грузов и один миллион пассажиров. Пиковая пропускная способность коридора составит 17 миллионов тонн грузов в год.