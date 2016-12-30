 

Турция уничтожила одного из лидеров ИГИЛ

 

Один из влиятельных полевых командиров террористической группировки «Исламское государство» Эбу Хусен Тунуси был ликвидирован в Сирии в результате бомбардировки турецких ВВС в районе города Эль-Баб. Об этом сообщает Hürriyet Daily News со ссылкой на источник.

Туниси был ранее направлен в Эль-Баб из Ракки. Авиаудары были нанесены 29 декабря, отмечает издание.

Осада Эль-Баба продолжается уже несколько недель. Турецкие войска и поддерживаемые ими части Сирийской свободной армии (ССА) пытаются окружить населенный пункт. Обе стороны сообщали о крупных потерях противника: турецкие военные объявили о сотнях убитых исламистов, а ИГ заявило о том, что боевикам удалось подбить 10 турецких танков «Леопард». 22 декабря Анкара признала гибель 14 своих военнослужащих.

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