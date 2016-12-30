Лондон раскритиковал комментарии Керри по Израилю

Официальный представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй раскритиковал комментарии госсекретаря США Джона Керри к политике Израиля в отношении Палестины, передает Reuters.

Ранее Керри назвал коалицию премьер-министра Биньямина Нетаньяху «самой правой в истории Израиля, с повесткой дня, которой движут люди самых крайних взглядов».

Представитель Мэй отметил, что Лондон не поддерживает Тель-Авив в строительстве жилых домов на палестинской территории, однако факт данного строительства, по мнению премьера Британии, не является единственной проблемой палестинско-израильского конфликта.

«Мы не считаем, что переговоры по перемирию не увенчаются успехом при обсуждении лишь одной проблемы. Мы также не считаем уместным критиковать устройство избранного народом правительства в союзном государстве», — отметил он.

Также сообщалось, что канцелярия Биньямина Нетаньяху охарактеризовала речь госсекретаря США Джона Керри как несправедливую по отношению к стране.