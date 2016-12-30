 

В Баку осужден убийца беременной женщины

 

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Алтая Гасанова, обвиняемого в убийстве беременной женщины. На заседании под председательством судьи Джавида Гусейнова был вынесен приговор, сообщает Report.

Приговором суда А.Гасанов осужден на 18,5 лет лишения свободы.

Отметим, что убийство было совершено в поселке Мардакян Хазарского района в августе этого года. Житель поселка 37-летний Алтай Гасанов на почве семейного конфликта убил тупым предметом свою гражданскую жену 34-летнюю Ясемен Новрузову.

Спустя два дня после этого А.Гасанов обратился в 1-е отделение Хазарского районного управления полиции и заявил о пропаже своей жены. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что А.Гасанов убил женщину и закопал труп во дворе своего дома.

Тело было извлечено с участием экспертов. А.Гасанов был задержан и передан следствию. В ходе предварительного допроса он отметил, что избил свою жену из-за разговора по мобильному телефону с ее двоюродным братом. Убитая Я.Новрузова находилась на 4-м месяце беременности.

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