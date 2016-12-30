Минобороны Азербайджана: «У нас нет никаких потерь»

Подразделения Вооруженных сил Азербайджана не понесли никаких потерь, продолжают нести службу и полностью контролируют оперативную обстановку, сообщает Минобороны Азербайджана.

«Для оправдания своих потерь, понесенных во время неудачной попытки диверсионного проникновения 29 декабря, армянская сторона сегодня вновь распространила не соответствующую действительности и рассчитанную на внутреннюю аудиторию информацию о якобы очередной провокации на государственной границе и потерях с азербайджанской стороны.

Если у армянской стороны есть «неопровержимые доказательства», пусть они их представят.

Официально заявляем, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана не понесли никаких потерь, продолжают нести службу и полностью контролируют оперативную обстановку», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Отметим, что ранее пресс-служба Минобороны Армении распространила информацию о том, что якобы азербайджанская армия потеряла убитыми за два дня десять военнослужащих.