 

В Германии нашли 4500-летний скелет девочки с туберкулезом

 

Археологи исследовали скелет девочки-подростка времен каменного века, найденный в Тюрингии, одном из регионов Германии. О результатах рассказывается на портале Daily Mail.

Скелет девочки был обнаружен в прошлом году. По оценкам экспертов, его возраст составляет 4500 лет. Девочка погибла в 16 лет от воспаления легких, вызванного туберкулезом, за полгода до этого родив ребенка. Также анализ ее останков показал, что она страдала от сильной нехватки витамина С, а ее десны были поражены цингой. Ее рост составлял 160 см.

Девочка была похоронена в могиле без кургана или надгробного камня. Выводы о недавних родах были сделаны на основе характерных травм тазовых костей. Возраст удалось определить по состоянию зубов и костей – девочка явно переживала скачок роста. Кроме того, ей пришлось столкнуться с голодом – видимо, из-за небогатого урожая.

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