SOCAR об акции протеста в Сумгаите

Лица, организовавшие сегодня утром акцию протеста на территории карбамидного завода в Сумгаите из-за задержки заработной платы, не являются работниками SOCAR. Это работники одного из подрядчиков южнокорейской компании Samsung Engineering Co. Ltd, сообщает Report.

По информации, SOCAR давно выполнила свои обязательства: «Компания полностью выплатила зарплату за ноябрь и декабрь».

Отметим, что протестующие являются работниками компании Atilla. Осведомленный источник сообщил, что накануне им пообещали начать выдачу зарплаты за ноябрь и декабрь сегодня в 11:00. Однако работники начали протестовать с восьми утра, не дождавшись назначенного часа. Выдача зарплаты начата в обещанное время.