Теолога осудили на 10 лет

Сегодня в Бакинском городском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу теолога, бывшего заведующего сектором Управления мусульман Кавказа Эльшана Мустафаоглу.

Как стало известно haqqin.az, на заседании под председательством судьи Сабухи Гусейнова последнее слово взял Э.Мустафаоглу.

Затем был зачитан приговор, согласно которому Э.Мустафаоглу лишили свободы на 10 лет.

Напомним, прокурор попросил суд лишить свободы Э.Мустафаоглу на 12 лет. Отметим, что Э.Мустафаоглу был задержан в 2014 году. Он обвиняется по статье 274 (государственная измена) УК АР.