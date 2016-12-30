Путин отказался высылать американских дипломатов

Президент России Владимир Путин отказался высылать из страны американских дипломатов. Как передает Лента.Ру, об этом говорится в заявлении главы российского государства, опубликованном на сайте Кремля.

«Возвращающиеся на Родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких — дома. Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов», — отметил Путин.

«Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на Новогоднюю и Рождественскую елку в Кремль», — добавил президент.