 

«Путинское НАТО» опровергает Бордюжу: «Карабах в составе Азербайджана» эксклюзив

Автор: Отдел политики 

«Мы не уполномочивали никого от имени стран ОДКБ делать несогласованные заявления. Мы никакой «НКР» не признавали и признавать не собираемся. Позиция нашего государства однозначна: мы признаем территориальную целостность Азербайджана и выступаем за скорейшее урегулирование карабахской проблемы». Об этом haqqin.az заявили в Департаменте международных связей Минобороны Казахстана.

Такую же позицию озвучили и в Министерстве обороны Киргизии. Там отметили, что Киргизия и Азербайджан  братские страны, и Бишкек никогда не сделает тех шагов, которые пошли бы вразрез со стратегическими отношениями с Азербайджаном.

Напомним, накануне на сайте ОДКБ было размещено заявление в связи с инцидентом на армяно-азербайджанской границе. В тексте заявления сепаратистский режим на азербайджанских землях назван «Нагорно-Карабахской Республикой».

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