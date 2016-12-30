«Мы не уполномочивали никого от имени стран ОДКБ делать несогласованные заявления. Мы никакой «НКР» не признавали и признавать не собираемся. Позиция нашего государства однозначна: мы признаем территориальную целостность Азербайджана и выступаем за скорейшее урегулирование карабахской проблемы». Об этом haqqin.az заявили в Департаменте международных связей Минобороны Казахстана.

Такую же позицию озвучили и в Министерстве обороны Киргизии. Там отметили, что Киргизия и Азербайджан — братские страны, и Бишкек никогда не сделает тех шагов, которые пошли бы вразрез со стратегическими отношениями с Азербайджаном.

Напомним, накануне на сайте ОДКБ было размещено заявление в связи с инцидентом на армяно-азербайджанской границе. В тексте заявления сепаратистский режим на азербайджанских землях назван «Нагорно-Карабахской Республикой».