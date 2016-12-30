Путин поздравил Обаму, Трампа и американцев с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин поздравил действующего президента США Барака Обаму и членов его семьи с Новым годом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства также поздравил с наступающим праздником избранного президента США Дональда Трампа и весь американский народ. Российский лидер выразил сожаление, что уходящая американская администрация завершила год введением новых санкций против Москвы.

«Жаль, что администрация президента Барака Обамы заканчивает свою работу подобным образом, но, тем не менее, поздравляю его и членов его семьи с наступающим Новым годом. Поздравляю и избранного президента Дональда Трампа, весь американский народ! Желаю всем благополучия и процветания», — сказал президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не станет высылать американских дипломатов.