 

Международный банк Азербайджана поздравил детей фото

 

Международный банк Азербайджана, являющийся спонсором новогодней благотворительной ярмарки Soyuq Əllər, İsti Ürək («Холодные руки, горячее сердце»), проводимой со стороны Nargis Fund и Amapola Exclusive Events, сделал сюрприз воспитанникам детских домов.

Для детей была проведена тренировка с участием футболистов профессионального спортивного клуба «Интер». Сперва футболисты рассказали детям о тренировках и занятиях и показали им, как надо тренироваться. После между детьми был организован матч. Самым активным участникам были подарены футбольные мячи и перчатки вратаря. МБА также подарил всем воспитанникам детских домов, посетившим ярмарку, сборники сказок народов, проживающих в нашей стране.

Банк продолжит проведение подобных акций в рамках ярмарки.

Основной целью ярмарки является оказание помощи нуждающимся в лечении детям. На время проведения ярмарки представители Международного банка Азербайджана с радостью ответят на вопросы посетителей и предоставят информацию о продуктах и услугах банка, проводимых кампаниях.

Информацию о продуктах и услугах МБА можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, а также позвонив в Информационный центр по короткому номеру (012) 937 или *8937.

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Международный банк Азербайджана поздравил детей фото
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