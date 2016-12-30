 

Палата по надзору о состоянии азербайджанских банков

 

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 30 ноября 2016 года составляют 31 млрд 869 млн манатов, отмечается в сообщении Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

Как сообщалось ранее, на 1 января 2016 года активы банков в Азербайджане составляли 34 млрд 906 млн манатов. Таким образом, за 11 месяцев текущего года активы банков сократились на 8,7%.

На 1 декабря 2016 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 32 банка, тогда как на 31 декабря 2015 года их число составляло 43.

Суммарная капитализация банков в Азербайджане на 30 ноября 2016 года составляет 2 млрд 289,6 млн манатов (спад за 11 месяцев на 36,7%  ИФ).

Обязательства банков на начало декабря составляют 29 млрд 579,4 млн манатов. В том числе обязательства перед Центральным банком  1 млрд 696,7 млн манатов.

В сообщении отмечается, что в Азербайджане в настоящее время действуют 15 банков с иностранным капиталом.

В целом на 1 декабря 2016 года банки имеют 568 филиалов и 129 отделений.

"В банковском секторе Азербайджана работают 17 тыс. человек",  подчеркивает Палата.

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