Саудовскую Аравию просят отменить налог на умру

Паломники и туроператоры просят власти Саудовской Аравии отменить сбор для верующих, повторно совершающих хадж и умру (малый хадж), пишет Saudi Gazette.

Хадж является паломничеством в Мекку, которое предписано совершить хотя бы раз в жизни каждому мусульманину. В отличие от большого хаджа, совершаемого только в определенный месяц, малый хадж можно выполнять в любое время года. Согласно исламскому вероучению, повторный хадж человек может совершить за своих родных и близких, не имеющих по каким-либо причинам возможности совершить обряд.

"Это большой удар по операторам умры", — цитирует издание представителя туристической компании из индийского города Керала. Он надеется, что власти отменят налог для хадж-операторов и саудовского бизнеса.

Сумма сбора составляет 2 тысячи саудовских риалов (533 доллара США). Газета не уточняет характер налога — выплачивается ли он единовременно, или же сбор налагается на каждое повторное посещение святынь Мекки.

При этом другие представители отрасли и паломники считают, что пошлина не повлияет на количество пилигримов. Ежегодно королевство принимает свыше семи миллионов паломников.