Ф.Ахмедов, Р.Абрамович, М.Цукерберг встречают Новый год на «острове миллионеров»

Группа самых богатых людей мира пришвартовала свои яхты у острова Сент-Бартс в Карибском море для празднования Нового года. В репортаже американского журнала Forbes говорится, что среди них также замечен азербайджанский миллиардер, бывший член Совета Федерации РФ Фархад Ахмедов.

Остров Сент-Бартс получил название «острова миллионеров», так как самые богатые люди мира все чаще выбирают его для отдыха.

В порту столицы этого островного государства Густавии бросили якорь 43 роскошные яхты, принадлежащие кинозвездам, олигархам, нефтяным магнатам и другим бизнесменам. Forbes опубликовал фотографии каждой яхты и с комментарием об их владельце (http://www.forbes.com/pictures/ggdk45kejl/yacht-arete/#5a6a9f876d43).

Часть отдыхающих разместилась в роскошном отеле Le Barthélemy Hotel & Spa, который открылся в октябре этого года. В отеле всего 46 номеров, и все они класса люкс.

Среди других роскошных мест острова Forbes отмечает ресторан Aux Amis с его знаменитым шеф-поваром Гаем Мартином.

Развлекательные заведения острова предлагают гостям различные шоу и программы. Среди них можно отметить концерты эстрадных групп John Legend, DJ Jack-E, Фаррелла Уильямса, Rolling Stones, U2 и других.

В предновогодние дни бренд Dolce & Gabbana устроит грандиозный вечер, а всемирно известные дизайнеры представят свои новые коллекции.

Прибывшие на остров миллиардеры могут также арендовать местные виллы. Так, стоимость аренды виллы в Wimco Villas и Villa Kemp Devid достигает 420 тысяч долларов. Виллы чуть поскромнее можно арендовать в Villa Palm Beach и Villa Olive, где они стоят 110 тысяч долларов за неделю.

Forbes перечисляет несколько владельцев яхт, прибывших на остров для празднования Нового года. Среди них российский миллиардер Роман Абрамович со своей суперяхтой Eclipse, азербайджанский миллиардер из России Фархад Ахмедов со своей яхтой Luna, достигающей в длину 115 метров, нефтяной магнат Евгений Швидлер с яхтой LE GRAND BLEU, подаренной ему Романом Абрамовичем.

Одна из яхт у острова Сент-Бартс принадлежит французскому миллиардеру, владельцу бренда Louis Vuitton Бернарду Арно. Его яхта «Симфония» имеет длину в 101 метр. Из американских миллиардеров свои яхты привезли владелец сети казино Стив Уинн, владелец бренда Victorias Secret Лесли Векснер, владелец инвестиционного фонда Елена Амбросиадо и другие.

Новый год на острове планируют встретить основатель Facebook Марк Цукерберг и известный музыкант Пол Маккартни. Помимо них Forbes отмечает российских миллиардеров Дмитрия Пумпянского и Дмитрия Рыболовлева, дочь президента Анголы Изабель душ Сантос. В общей сложности на остров приехали 54 миллиардера, совокупное состояние которых составляет 258 миллиардов долларов.

Отметим, что яхта Luna азербайджанского миллиардера Фархада Ахмедова является самой большой яхтой для путешествий. Она была построена на одной из верфей в Германии по заказу Романа Абрамовича. Однако, когда была достроена, Фархад Ахмедов попросил миллиардера продать ее для исполнения своей мечты о кругосветном путешествии.

Яхта Luna способна плавать при любых погодных условиях и трижды пересечь Атлантический океан без дозаправки. На ней установлены 7 двигателей, каждая мощностью в 5 тысяч лошадиных сил. Электричества, вырабатываемого генераторами яхты, достаточно для освещения маленького европейского городка с населением в 17 тысяч человек. Яхта также оборудована устройством, которое в течение суток может опреснить 45 тонн морской воды. Luna считается самой экологически чистой яхтой в мире. Фархад Ахмедов вышел на ней в кругосветное путешествие в 2014 году. Яхта плывет под флагом Азербайджана.