Путин поздравил Эрдогана

Президент РФ Владимир Путин в новогоднем послании турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану заявил, что РФ и Турция продолжат продуктивную работу по укреплению связей, будут взаимодействовать по международной повестке дня, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что Путин удовлетворен тем, что после непростого периода в отношениях России и Турции удалось начать процесс их постепенной нормализации, восстановления всего комплекса сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной, научно-технической и других областях.

"Кроме того, глава российского государства выразил уверенность, что опираясь на достигнутые результаты, страны продолжат продуктивную совместную работу по укреплению двусторонних связей, будут активно взаимодействовать в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня в интересах народов двух стран, в русле обеспечения безопасности и стабильности на Евразийском континенте", — говорится в сообщении.