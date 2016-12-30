 

Азербайджанские банки переходят на усиленный режим

 

По рекомендации Палаты надзора за финансовыми рынками (ПНФР) филиалы и отделения азербайджанских банков в праздничные дни - с 31 декабря по 4 января будут работать в усиленном режиме, сообщает Report.

По информации, с учетом потока туристов в праздничные дни в Азербайджане в целях обеспечения их услугами обмена валюты Палата рекомендовала банкам перейти на усиленный режим работы.

В связи с этим, 59 филиалов и 31 отделение 25 банков в Баку и основных туристических регионах с 31 декабря по 4 января будут обслуживать туристов и граждан страны. На некоторых объектах туризма также установлены автоматы по обмену валюты.

В праздничные дни также будет функционировать мониторинговая группа ПНФР.

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