Вертолеты МЧС спасли тонущих рыбаков

Спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям спасли двух рыбаков, передает пресс-служба МЧС.

Согласно сообщению, в Центр управления при кризисных ситуациях МЧС поступила информация о том, что на территории поселка Горадил Абшеронского района в 14 км от берега в ветреную погоду два рыбака оказались в беспомощном положении и могут утонуть. Причиной этому послужило то, что мотор лодки вышел из строя и она наполнилась водой.

На место происшествия немедленно прибыл вертолет авиационной группы МЧС. В результате совместной операции авиационной группы и Службы спасения особого риска рыбаков удалось спасти.