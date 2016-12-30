 

Кремль послал в США самолет за российскими дипломатами

 

Россия направит специальный самолет, чтобы вывезти из США российских дипломатов, которым американская администрация предписала покинуть страну, и членов их семей.

"Для выезда дипломатов и членов их семей в США будет направлен самолет специального летного отряда "Россия" управления делами президента РФ", - сообщили Интерфаксу в пятницу в администрации президента России.

Накануне США ввели новые санкции, под которые попали ФСБ и ряд других российских ведомств. В числе физических лиц, которых они коснулись, оказались и 35 российских дипломатов, которые объявлены персонами нон грата и должны покинуть территорию США до 23:59 1 января. Причиной введения санкций Вашингтон назвал кибератаки, якобы осуществленные Москвой во время президентских выборов в США.

В качестве ответной меры российский МИД предложил президенту Владимиру Путину выслать из России 35 американских дипломатов, однако тот пообещал этого не делать и поздравил действующего и избранного президентов США с наступающим Новым годом.

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