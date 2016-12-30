Украина была и остается близким и важным для Азербайджана государством, за событиями в котором с болью и надеждой наблюдают в нашей стране. Каков нынешний характер азербайджано-украинских отношений и каковы их перспективы, насколько хорошо украинцы информированы о реалиях современного Азербайджана и какое место в жизни Украины занимает азербайджанская диаспора?

Обо всем этом накануне Нового года спецкор haqqin.az беседовал с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Украине Азером Худиевым.

- Как вы оцениваете нынешний характер азербайджано-украинских взаимоотношений, в полной ли мере реализуется их потенциал?

- Полагаю, что он достаточно высок. Особо хочу подчеркнуть, что сразу после обретения независимости Азербайджаном и Украиной между президентами наших государств продолжался политический диалог, что способствовало и продолжает способствовать оперативному решению насущных вопросов, волнующих обе страны. И сегодня потенциал развития азербайджано-украинских отношений остается значительным, и мы будем прилагать все усилия для дальнейшей реализации всех имеющихся возможностей для всестороннего углубления и расширения связей между нашими государствами.

- Каковы на сегодня наиболее перспективные направления экономического сотрудничества между нашими странами?

- В целом мы заинтересованы в сотрудничестве с Украиной по таким приоритетным направлениям, как энергетика, авиастроение, военно-техническое сотрудничество, легкая промышленность и сельское хозяйство. Напомню, что после визита президента Украины Петра Порошенко в Азербайджан главы государств поручили своим правительствам детально проработать пути увеличения товарооборота между нашими странами, а также усилить работу по регенерации совместных инвестиционных проектов.

В настоящее время идет интенсивная работа по исполнению решений азербайджано-украинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В соответствии с договоренностями президентов Азербайджана и Украины развивается и сотрудничество в военно-технической сфере.

Заметно расширилось в последнее время и взаимодействие в сельскохозяйственной отрасли, и сейчас рассматриваются возможности увеличения объема поставок плодово-овощной продукции и создания совместных предприятий для ее переработки на территории обоих государств. Азербайджан очень заинтересован в увеличении экспорта азербайджанской продукции в Украину.

- Если более конкретно, то какие направления своей работы вы в качестве посла Азербайджана в Украине определили для себя как основные?

- Моей непосредственной миссией как главного дипломатического представителя нашей страны, безусловно, является расширение границ экономического, гуманитарного и культурного сотрудничества между нашими странами.

Другим важнейшим направлением считаю для себя всестороннее информирование украинской общественности о проблематике карабахского конфликта, ознакомление ее со справедливой позицией нашей страны.

Особое внимание уделяю и нашей диаспоре в Украине. Совместно с руководителями диаспорских организаций мы разрабатываем новую концепцию для вывода ее деятельности на качественно новый, более высокий уровень, соответствующий современным требованиям.

Учитывая, что между главами наших государств исторически сложился высокий уровень политического диалога, наша миссия в Украине старается всемерно способствовать реализации договоренностей и планов глав наших государств.

- Каким вы хотели бы видеть будущее азербайджано-украинских отношений лет через пять?

- Очень надеюсь, что азербайджано-украинские отношения будут развиваться еще более углубленно, и в основе всегда будет взаимопонимание, взаимное уважение и взаимная экономическая выгода. Я как посол Азербайджана в Украине обещаю делать для этого все возможное.

- Некоторые украинские эксперты сетуют на скудность у граждан их страны сведений о жизни современного Азербайджана. Согласны ли вы с этим и как можно исправить ситуацию?

- К сожалению, в сетованиях украинских экспертов есть большая доля правды. Безусловным фактом является успешное развитие современного светского Азербайджана. По мнению огромного числа ведущих мировых экспертов, наша страна является сегодня региональным лидером, по многим показателям опережающим не только постсоветские страны, но и государства Восточной и Западной Европы.

Несмотря на мировой экономический кризис, Азербайджан успешно реализует ряд стратегически важных проектов, которые в ближайшем будущем принесут нашей стране большие экономические дивиденды.

Это весьма позитивный и важный момент, о котором, безусловно, нужно говорить как можно чаще, знакомя украинскую общественность, СМИ и экспертное сообщество страны с реалиями современного Азербайджана, с огромным вкладом нашей страны в развитие региона Южного Кавказа.

При Посольстве Азербайджана в Украине сейчас создается пресс-центр, который, несомненно, будет способствовать обмену информацией с украинской стороной. Помимо этого планируется открытие информационно-аналитического центра по исследованию прикаспийских государств и стран Южного Кавказа.

Очень надеюсь на успешную и скорейшую реализацию этих проектов, которые послужат ознакомлению украинцев с реалиями современного развивающегося Азербайджана и еще более сплотят наши народы.

- В качестве одного из приоритетных направлений своей деятельности вы отметили укрепление связей с азербайджанской диаспорой Украины. Есть ли данные о числе азербайджанцев, проживающих в Украине, и увеличилось ли оно за последние годы?

- Свежей статистики у нас пока нет, но хочу отметить, что по инициативе посольства создается статистическая информационная база, наличие которой позволит оперативно и регулярно осуществлять мониторинг численности азербайджанцев, проживающих на территории Украины.

Пока же скажу, что, по примерным сведениям, в Украине проживают около 500 тысяч азербайджанцев. Причем большинство из них являются гражданами этой страны.

- Согласны ли вы с тем, что азербайджанская диаспора Украины недостаточно влиятельна и, к сожалению, сильно разобщена?

- Должен заметить, что в последнее время многие азербайджанские СМИ почему-то публикуют спорную и не соответствующую действительности информацию о деятельности азербайджанской диаспоры в Украине. Говорю это с полной ответственностью и знанием дела.

Хотел бы отметить, что я работаю в Посольстве Азербайджанской Республики в Украине с 2003 года, и все это время успешно функционировал Конгресс азербайджанцев Украины (КАУ). Отмечу, что и сегодня КАУ продолжает свою деятельность в том же составе и так же плодотворно.

В то же время как альтернатива Конгрессу начала действовать организация под названием «Объединенная диаспора азербайджанцев Украины», и это следует считать вполне естественным явлением для усовершенствования уровня сотрудничества с азербайджанцами, проживающими в Украине.

Могу со всей ответственностью заявить, что между этими диаспорскими организациями нет сколь-нибудь значимых разногласий, нет препятствий для их сотрудничества и осуществления общего дела. Разумеется, имеются некоторые вопросы, требующие дальнейшего обсуждения и принятия определенных решения, но это вовсе не повод для утверждений о расколе в рядах азербайджанской диаспоры в Украине.

Важно то, что каждая из отмеченных диаспорских организаций всеми силами старается распространять в Украине достоверную и обширную информацию о богатой истории и культуре Азербайджана, о причинах и последствиях армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Да, к нашему сожалению, до сегодняшнего дня представители азербайджанской диаспоры Украины не были достаточно представлены в парламенте этой страны. Но мы гордимся тем, что в Верховную Раду последнего созыва был избран этнический азербайджанец Роман Насиров, возглавивший Государственную фискальную службу Украины.

Я убежден в том, что есть все возможности для гораздо более весомого представительства азербайджанцев в украинском парламенте, в министерствах и ведомствах этой прекрасной страны. При этом отмечу, что многие члены азербайджанской диаспоры являются депутатами в региональных, областных и городских Советах, и среди них есть руководители районных администраций, судьи, сотрудники разных министерств, влиятельные бизнесмены, известные культурные деятели, ученые.

В то же время, учитывая, что диаспорские организации функционируют в рамках украинского законодательства и являются независимыми общественными организациями, мы считаем некорректным наше непосредственное вмешательство в их деятельность. Тем не менее мы всегда готовы предоставить им консультации по необходимым вопросам, поддержать и принять участие в реализации различных проектов.

Недавно наши основные диаспорские организации провели форумы и конференции, на которых были достигнуты соглашения о реструктуризации и создании новой, более эффективной, соответствующей современным реалиям формы деятельности. С уверенностью могу сказать, что у нас в Украине есть обладающая огромным потенциалом и перспективами диаспора. Надеюсь, что, объединив свои усилия вокруг обшей цели и идеи, уже в ближайшем будущем она сможет трансформироваться в более сильную, влиятельную и монолитную структуру.