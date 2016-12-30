 

МИД Турции о высылке российских дипломатов из США

 

Решение администрации президента США Барака Обамы о высылке из страны 35 российских дипломатов является неправильным шагом, который может вернуть мир во времена холодной войны, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

В четверг администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов". Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов в США.

"Мы не хотим, чтобы напряженность между РФ и США повлияла на ситуацию в регионе. Это никому не принесет пользы. Высылка дипломатов – неправильный подход. Мы не хотим снова входить в холодную войну. Есть вызовы, с которыми мы должны вместе работать с участием дипломатов. Мы не будем разбираться, кто прав, кто виноват, просто давайте не будем снова создавать атмосферу холодной войны", — сказал Чавушоглу журналистам.

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