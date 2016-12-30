«Дело генералов» в Баку. Незаконно прослушивались телефоны членов правительства

Дело бывшего начальника Мониторингового центра упраздненного МНБ генерал-майора Теймура Гулиева, бывшего начальника Главного управления по борьбе с транснациональной преступностью генерал-майора Субахира Гурбанова, бывшего начальника Оперативно-технического управления генерал-майора Натаван Мирватовой, а также высокопоставленных сотрудников МНБ Физули Алиева, Заура Мамедова, Натика Алиева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева и Эльшада Азизова направлено в суд.

Как следует из материалов обвинительного акта, группа преступников в погонах совершила не менее тяжкие преступления, чем самый известный бандит в упраздненном МНБ Акиф Човдаров. А по количеству преступлений эти люди и вовсе обошли А.Човдарова.

Генералы МНБ Субахир Гурбанов, Натаван Мирватова и Теймур Гулиев, а также остальные участники преступной группы незаконно прослушивали телефоны десятков бизнесменов, а затем угрозами и шантажом вымогали у них крупные суммы денег. Так, участники преступной группы, запугав торговцев ювелирными изделиями, присвоили десятки миллионов их денег. В своих показаниях на следствии преступники всячески пытались опровергнуть уличающие их факты, однако все они признались в том, что незаконно занимались прослушкой телефонов - или по прямому приказу бывшего министра Эльдара Махмудова, или же по согласованию с ним.

Так, бывший начальник Мониторингового центра упраздненного МНБ генерал-майор Теймур Гулиев в своих показаниях на следствии заявил, что основной задачей возглавляемого им центра было прослушивание телефонов и сбор статистических материалов. Во всех случаях прослушивания телефонов они получали распоряжение министра Э.Махмудова. По словам Т.Гулиева, распоряжения министра передавались ему в устной и письменной форме.

Одним из тех, чьи телефоны прослушивались, был и бывший начальник Бакинского метрополитена Таги Ахмедов. Теймур Гулиев заявил на следствии, что инициативу о прослушивании телефонов Т.Ахмедова выдвинул сотрудник Акифа Човдарова - Турал Рзаев. Акиф Човдаров получил разрешение Эльдара Махмудова на прослушивание телефонов Таги Ахмедова. Министр в свою очередь дал соответствующее распоряжение Мониторинговому центру. Все материалы, полученные при прослушивании телефонов Таги Ахмедова, передавались в управление Акифа Човдарова.

Начальник Оперативно-технического управления МНБ генерал-майор Натаван Мирватова заявила о том, что все распоряжения на прослушивание телефонов она получала от министра Эльдара Махмудова. Натаван Мирватова также заявила, что эти распоряжения министра не сопровождались решением суда.

Н.Мирватова сказала, что требовала от начальников управлений МНБ, которые обратились с запросом о прослушке, решения суда, однако эти решения так и не поступали в возглавляемое ей управление.

Генерал-майор заявила, что, так как каждое распоряжение о прослушивании телефонов подписывалось Эльдаром Махмудовым, она боялась их не выполнять.

Кроме того, в своих показаниях Н.Мирватова подтвердила, что с согласия должностных лиц Министерства связи и высоких технологий и на основании устных поручений бывшего руководства МНБ, посредством Автоматической телефонной станции осуществлялось незаконное прослушивание домашних телефонных номеров без соответствующих решений суда.