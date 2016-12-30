Скончался изобретатель "Киндер-сюрприза"

Изобретатель шоколадных яиц "Киндер-сюрприз" Уильям Саличе умер в возрасте 83 лет в Италии, сообщают местные СМИ.

Саличе, один из ближайших сподвижников "отца Nutella" Микеле Ферреро, скончался в четверг вечером в больнице северо-итальянского города Павия.

Саличе работал в компании Ferrero с 1960 по 2007 год. После выхода на пенсию он сотрудничал с фондом Color Your Life в городке Лоано на Лигурийском побережье и посвятил себя работе с молодежью и развитию талантов.

Когда Саличе называли изобретателем яиц "Киндер-сюрприз", он любил повторять, что придумал их Микеле Ферреро, а он был только исполнителем.