 

Азербайджан загоняет Бордюжу в угол

 

Баку ждет от стран-членов ОДКБ соответствующей реакции на заявление генсека организации Николая Бордюжи по Нагорному Карабаху. Об этом говоорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Назвав незаконный режим, созданный на оккупированных азербайджанских территориях, «Нагорно-Карабахской республикой», Бордюжа попытался поставить под сомнение территориальную целостность, суверенитет и признанные на международном уровне границы Азербайджана.

Подобное безответственное заявление главы ОДКБ служит нарушению переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, проводимого при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Кроме того, это противоречит принципам отношений с другими странами-членами организации, которые поддерживают территориальную целостность нашей страны. Н.Бордюжа и раньше делал такие предвзятые заявления в связи с конфликтом.

Проведя очередное вооруженное столкновение непосредственно на армяно-азербайджанской границе и используя таких политиков как Н.Бордюжа, отличающихся особой симпатией к Армении, эта страна пытается вовлечь ОДКБ в конфликт и таким образом увеличить политическую напряженность в регионе. Это серьезная опасность для стабильности и безопасности региона.

Мы отвергаем это безответственное заявление Н.Бордюжи и ждем оценки данного заявления со стороны стран-участниц организации», -говорится в заявлении МИД Азербайджана.

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