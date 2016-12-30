CNN: Путин опозорил Обаму

Отказ президента России Владимира Путина принять зеркальные меры на высылку российских дипломатов из США опозорил Обаму, сообщают американские СМИ.

Обозреватель CNN Джилл Догерти заявила, что Владимир Путин "в своем стиле" совершил непредсказуемый ход.

Она отметила, что сейчас происходят из ряда вон выходящие события. В сущности, Путин публично заявил, что больше не воспринимает Обаму как действующего президента. И в связи с этим попросту игнорирует действия Обамы.

Сообщается, что отклонив вызов со стороны США, Путин навлек на Барака Обаму огромный позор. А Дональду Трампу предстоит разгребать эти "Авгиевы конюшни" двусторонних отношений после вступления в должность.

Следует отметить, что Джилл Догерти ранее возглавляла московское бюро CNN.