 

Лукашенко рассказал о своей мечте

 

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, отвечая на вопросы журналистов во время посещения Николаевщинского дома-интерната для ветеранов войны, труда и инвалидов, рассказал, какой подарок хотел бы получить в новом году, передает Белта.

Журналисты поинтересовались, есть ли подарок, который мечтает получить глава государства, на что он ответил: "Да, есть - это $500 в среднем (средняя зарплата по стране). Это был бы для меня подарок, я об этом мечтаю".

При этом президент подчеркнул, что для достижения указанной цели предстоит приложить колоссальные, неимоверные усилия.

"Кто в это не верит - я сожалею. Кто призван это сделать, но не хочет - с ними мы расстанемся. Чего бы нам это ни стоило, мы будет идти к этой цели", - подчеркнул Александр Лукашенко.

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