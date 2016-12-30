 

Иракский военачальник рассказал о развале обороны ИГ в Мосуле

 

Группировка "Исламское государство" потеряла как минимум 25 командиров и боевиков-иностранцев в восточной части Мосула; оборона террористов на этом фронте начинает разваливаться, заявил в пятницу командир федеральной полиции Ирака Раид Шакер Джаудат.

Совместные иракские силы при поддержке коалиции во главе с США начали 29 декабря новое наступление в Мосуле, захваченном ИГ с 2014 года. Действия ведутся с севера, юга и на восточном направлении, где часть кварталов удалось освободить ранее на первых этапах начавшейся в октябре операции.

"ДАИШ (ИГИЛ) разваливается в районах на левом берегу, мы успешно ликвидировали 25 командиров и боевиков-иностранцев, уничтожили их важные укрытия", — цитирует Джаудата агентство Sputnik. Военачальник не уточнил гражданство убитых террористов.

Он добавил, что за последнее время также удалось вывезти 500 мирных жителей из деревни Шахрезад к югу от города.

554 просмотров


Старости
Армянские аналитики во всем винят Россию
Армянские аналитики во всем винят Россию армянское радио
Наша погода
Сегодня 9° / 4°
31 Дек 7° / 4°
1 Янв 8° / 2°
2 Янв 8° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.7707 AZN
1 EUR   =   1.8644 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN


Новостная лента

Турция профинансирует украинскую армию
Порошенко наградил Маккейна
В Турции откроют русскоязычные медресе
Иракский военачальник рассказал о развале обороны ИГ в Мосуле
В Баку ограбили букмекерскую контору
Лукашенко рассказал о своей мечте
CNN: Путин опозорил Обаму
Азербайджан загоняет Бордюжу в угол
Скончался изобретатель "Киндер-сюрприза"
МИД Турции о высылке российских дипломатов из США
«Дело генералов» в Баку. Незаконно прослушивались телефоны членов правительства
В Одессе собирались повторить берлинский теракт
Посол Азербайджана в Украине: «Президенты договорились о военном сотрудничестве» эксклюзив
Кремль послал в США самолет за российскими дипломатами
Вертолеты МЧС спасли тонущих рыбаков
Азербайджанские банки переходят на усиленный режим
Путин поздравил Эрдогана
Ф.Ахмедов, Р.Абрамович, М.Цукерберг встречают Новый год на «острове миллионеров»
Путин запретил поставлять оружие в КНДР
Саудовскую Аравию просят отменить налог на умру
Палата по надзору о состоянии азербайджанских банков
В Турции арестован разыскиваемый Интерполом азербайджанец
Международный банк Азербайджана поздравил детей фото
Путин поздравил Обаму, Трампа и американцев с Новым годом
«Путинское НАТО» опровергает Бордюжу: «Карабах в составе Азербайджана» эксклюзив