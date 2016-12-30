Турция профинансирует украинскую армию

Украина и Турция подписали соглашение, которое предусматривает выделение для ВС Украины трех миллионов долларов на ежегодной основе в течение пяти лет, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что 30 декабря подписано соглашение между кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики о военно-финансовом сотрудничестве и протокол между кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики о выделении финансовой помощи.

"Соглашение предусматривает выделение трех миллионов долларов США на ежегодной основе в течение пяти лет. Выделенные турецкой стороной средства будут использованы на приобретение для нужд вооруженных сил Украины товаров военного и двойного назначения", — говорится в сообщении.