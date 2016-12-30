 

МИД России не осуждает оговорку: «Нагорно-Карабахская Республика» еще один скандал

Автор: Отдел информации 

МИД России отреагировал на скандальное заявление генсека ОДКБ Николая Бордюжи, в котором он назвал сепаратистский режим на оккупированных территориях Азербайджана «Нагорно-Карабахской Республикой».

Однако в комментарии, данном агентству АПА в пресс-службе МИД России, отсутствуют слова осуждения Николая Бордюжи и традиционной поддержки территориальной целостности Азербайджана.

«Что касается заявления генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Николая Бордюжи, то позиция государств-членов ОДКБ по нагорно-карабахскому конфликту четко выражена в их совместном заявлении, принятом 14 октября с.г. в Ереване», - отмечается в сообщении МИД России.

Короткий и неинформативный комментарий МИД России на крайне болезненную для Азербайджана тему побудил редакцию haqqin.az порыться в архивах и снова поднять заявление ОДКБ, сделанное 14 декабря в Ереване.

«Выражаем поддержку договорённостям, достигнутым на саммитах по нагорно-карабахской проблеме 16 мая в Вене и 20 июня в Санкт-Петербурге, направленных на недопущение эскалации ситуации в зоне конфликта, стабилизацию обстановки и создание условий для продвижения мирного процесса.

Подтверждая необходимость исключительно мирного решения нагорно-карабахской проблемы, выражаем поддержку усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта на основе норм и принципов международного права, положений Устава ООН, Хельсинкского Заключительного Акта, в частности, касающихся неприменения силы или угрозы применения силы, территориальной целостности государств, равноправия и права народов на самоопределение», - говорится в заявлении организации.

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МИД России не осуждает оговорку: «Нагорно-Карабахская Республика» еще один скандал
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