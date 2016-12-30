 

Грузинский министр нарядился Сантой видео

 

Министр энергетики, вице-премьер Грузии Каха Каладзе и его коллеги нарядились Санта Клаусами и раздали тбилисским детям и водителям подарки. Видеозапись поздравления опубликована на YouTube украинским политиком и бизнесменом грузинского происхождения Давидом Жванией.

«Мы порадовали маленьких детей. Я тоже, когда был маленьким, верил в сказки и чудеса. Потом, когда немного подрос, я думал, что чудеса бывают только в сказках. А когда потом я еще подрос, решил создать свои сказки», — рассказал министр агентству «Апсны».

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