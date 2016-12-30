Apple готовится производить iPhone в Индии

Компания Apple готова начать производство iPhone в апреле 2017 года, сообщает Gazeta со ссылкой на Mashable.

Спустя месяцы переговоров с местным правительством Apple объединилась с тайваньским производителем смартфонов Wistron, чтобы собирать iPhone в индийском штате Бангалоре, который часто называют местной Силиконовой долиной.

Эксперты считают, что сборка iPhone в Бангалоре может снизить его цену на индийском рынке. В настоящий момент правительство страны облагает серьезными налогами все импортные электронные устройства, чтобы поощрить местных производителей.